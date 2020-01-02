Правозащитники опубликовали видео избиений заключенных в кемеровском СИЗО. Во ФСИН заявили, что виновные уже наказаны

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксирован обыск заключенных СИЗО-4 в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Ролик поступил на горячую линию правозащитников.

На видео, озаглавленном «Обыкновенный садизм», видно, как сотрудники ФСИН избивают шестерых заключенных. В заявлении, поданном правозащитниками главам Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСИН и Минюста РФ, говорится, что «сотрудники СИЗО на следственно-арестованных орут, кричат, оскорбляют их, унижают, избивают при выводе на обычную проверку, высказывают в адрес заключенных угрозы и необоснованно применяют физическую силу». Все это, по мнению Gulagu.net, нарушает требования Европейской конвенции по правам человека и Конституции РФ.

Внимание. На видео присутствуют сцены насилия.

Обыкновенный садизм. Обыск в камере СИЗО-4 УФСИН по Кемеровской области Гулагу-нет Официальный канал

На основании видеоматериала правозащитники потребовали возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ФСИН.

Как сообщили ТАСС в управлении ФСИН по Кемеровской области, виновные в нарушении прав заключенных на опубликованном видео уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. По данным ведомства, инцидент, запечатленный на видео, произошел в СИЗО-4 в 2017 году, после чего управлением собственной безопасности была проведена служебная проверка.