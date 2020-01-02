Пассажира разбившегося под Алма-Атой самолета наградили медалью за отвагу

Департамент полиции Алма-Аты наградил медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации 23-летнего Темирлана Кадауова, одного из пассажиров разбившегося в Казахстане самолета Fokker-100.

«Молодой парень проявил отвагу в экстренной ситуации и самоотверженно прикрыл своим телом беременную женщину, сидевшую рядом. Кроме этого, парень, несмотря на полученную травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы казахской полиции.

Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты. Сразу после взлета лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе. В результате погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Среди возможных причин крушения называются ошибка экипажа, техническая неисправность и работа навигационных служб.