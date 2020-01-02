«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение 31 декабря на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает Site Intelligence Group, отслеживающая информацию об активности террористов в интернете.

Как сообщалось ранее, вечером 31 декабря двое злоумышленников сбили на автомобиле полицейского, а затем напали с ножами на сотрудников на посту дорожно-патрульной службы на въезде в Магас.

В результате погиб полицейский Зелимхан Кокорхоев, еще трое пострадали. Один из нападавших был убит, второго доставили с ранениями в больницу.

В МВД республики назвали имена преступников — это 18-летний Микаил Мизиев и 23-летний Ахмед Имагожев.

Известно, что погибший Мизиев работал охранником в Центре культурного развития в Магасе, который возглавляет его отец. Там прошли обыски.