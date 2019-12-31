В центре Москвы задержали участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных

На Тверской улице в Москве задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом «Медиазоне» сообщила одна из задержанных, редактор студенческого журнала Doxa Маша Безверхая.

Их доставили в ОВД «Троицкий», на всех хотят составить протоколы об участии в несогласованном митинге.

На пикете активисты по очереди стояли с плакатом «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru».

Полицейские, как рассказала Безверхая, грубо задержали одну из участниц, после этого остальные пошли к автозаку. В итоге задержали всех протестующих, пишет «Медиазона».

Как сообщает «ОВД-Инфо», возле Пушкинской площади также задержали активиста Темуужина Самбуудаваагийна. Он стоял у рамок на вход на новогоднее мероприятие с плакатом «Режешь оливье — невиновные люди сидят в тюрьме. Свободу политзаключенным!» После проверки документов в ОВД его отпустили.