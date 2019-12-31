Умер главный конструктор бомбардировщика-ракетоносца Ту-160

Главный конструктор ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк умер 30 декабря, ему был 91 год. Об этом сообщает пресс-служба «Туполева».

Близнюк конструировал Ту-160 и руководил его модификацией в 1990-е.

Последние годы он работал на предприятии «в должности консультанта в Совете старейшин», уточнили в пресс-службе.

Первый полет Ту-160 состоялся в 1981 году, в 1987-м бомбардировщик поступил на вооружение ВВС СССР.

В 2018-м авиазавод в Казани построил новый Ту-160 из заготовки конца 80-х. Самолет показали президенту РФ Владимиру Путину, который после этого предложил создать на базе ракетоносца гражданский сверхзвуковой самолет. В Минпромторге в 2019-м объявили, что такой самолет создадут с нуля, а не возьмут за основу Ту-160.

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