Журналистка Baza, которую ударили при обыске у напавшего на ФСБ, пожаловалась в прокуратуру на бездействие следствия

Журналистка издания Baza Анна Никитина направила в Генпрокуратуру жалобу на бездействие сотрудников СК.

23 декабря Никитина написала заявление о том, что во время обыска у матери Евгения Манюрова, у здания ФСБ на Лубянке, ее ударил сотрудник, руководивший обыском. С тех пор, заявил адвокат Никитиной, «никакой реакции от СКР не последовало» — заявление лишь передали в Москву, хотя, отметил он, «по факту все случилось в Подольске».

СПЧ при президенте РФ 21 декабря обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить инцидент с Никитиной, а также задержание корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева у здания ФСБ на предмет препятствования профессиональной деятельности журналистов. Об ответе со стороны Генпрокуратуры не сообщалось.