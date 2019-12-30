В Словакии вынесли первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка. Обвиняемый получил 15 лет тюрьмы

Суд в Словакии приговорил к 15 годам Золтана Андруско за причастность к убийству журналиста Яна Куцяка.

Андруско в ходе процесса признал вину, заключил сделку со следствием, и согласился дать показания на других обвиняемых.

Помимо Андруско по делу проходят еще четыре человека, в числе которых предполагаемый киллер, бывший полицейский Томаш Сабо и предполагаемая заказчица, предприниматель Алена Жужова. Вынесение приговора им ожидается в начале 2020 года, всем четверым грозит пожизненное заключение.

Журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в феврале 2018 года. Перед смертью Куцяк готовил публикацию о связи окружения премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией. Убийство вызвало массовые акции протеста и привело к политическому кризису в стране, который закончился отставкой правительства.