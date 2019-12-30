Суд арестовал обвиняемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Никиту Семенова и Георгия Чернышева, обвиняемых в планировании теракта в центре города в период новогодних праздников.

Дело в отношении Семенова и Чернышева ведется по статье об участии в деятельности террористической организации.

Как пишет «Фонтанка», по версии следствия, с августа 2019 года Чернышев и Семенов поддерживали связь с «Исламским государством»; их роль заключалась в «проведении разведки на местности». «Они установили, что наибольшее число жертв возможно в местах массового пребывания людей, и подобрали под эти цели ТРК „Галерея“ на Лиговском проспекте и Казанский кафедральный собор на Невском. Чернышев и Семенов сфотографировали эти объекты, отправили их в ИГ для окончательного согласования места и способа преступления», — заявили в ФСБ.

«Фонтанка» отмечает, что в квартирах подозреваемых не нашли ни взрывчатку, ни компоненты для ее изготовления. В квартире у Семенова были найдены охотничьи патроны.

О предотвращении терактов в Санкт-Петербурге ФСБ отчиталась 29 декабря — Семенов и Чернышев были задержаны за два дня до этого. В сообщении ведомства отмечалось, что информация, способствовавшая поимке подозреваемых, была получена от американских спецслужб.