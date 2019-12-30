Студия Лебедева убрала из новых билетов РЖД просьбу пускать на нижнюю полку соседей сверху

«Студия Артемия Лебедева» показала новый вариант электронных билетов на поезда дальнего следования, созданных для РЖД. Об этом сообщается на сайте студии.

Как заметил TJournal, в новом варианте билета нет просьбы пускать на нижние полки соседей сверху.

«Отдельный кайф — новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне. Она максимально персональная — учитывает пол и возраст пассажира», — сказано в сообщении студии.

Как отметили дизайнеры, информация на билете расположена так, что «самое важное» — номер поезда, вагона и время отправления — «бросается в глаза». Таким образом, утверждает студия, опаздывающие пассажиры больше не будут тратить время, чтобы понять, какой вагон им нужен.

РЖД показали новый дизайн электронных билетов 25 декабря. «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — на такую надпись обратило внимание РИА Новости. Начать использование билетов с новым дизайном РЖД намерены в первой половине 2020 года.