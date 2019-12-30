Два ингушских тейпа устроили перестрелку из-за родовых башен, один человек погиб

В городе Сунжа, Ингушетия, в перестрелке представителей двух тейпов погиб один человек, шесть получили ранения, сообщает региональный Следственный комитет.

Как пишет издание «Кавказ.Реалии», поводом для конфликта между тейпами Йовлой и Поаланкой стал спор в соцсетях, кому принадлежат родовые башни в селении Пялинг Джейрахского района.

«Кавказский узел» уточняет, что спор длится с 2014 года.

СК завел дело об убийстве, незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору и о покушении на убийство. По подозрению в убийстве задержан 36-летний житель Сунжи.

Пялинг — средневековый город-поселение с архитектурным комплексом из пяти боевых и 20 жилых башен. Также сохранились некрополь, подземные склепы и мавзолей.