Авиастроительная корпорация задумалась о едином бренде для всех российских гражданских самолетов

Все производимые в России гражданские самолеты могут объединить в линейку с единым названием. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Ребрендинг связан с формированием в составе ОАК дивизиона гражданской авиации. В него, в частности, вошли компании «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» — производители самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

По словам Слюсаря, это будет новый субъект гражданского авиастроения в России, для которого надо сформировать правильное рыночное позиционирование. «Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — сказал Слюсарь.

Он отметил, что ребрендинг также позволил бы направлять инвестиции в один бренд гражданских самолетов, а не «рассеивать» по многим направлениям. «Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», — добавил глава ОАК.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин передал ОАК под контроль госкорпорации «Ростех». Новый владелец заявил о планах разделить ОАК на два дивизиона: военный и гражданский.

В апреле 2019 года ОАК одобрил создание дивизиона гражданской авиации. Это объяснили необходимостью объединить ресурсы для продвижения российских самолетов на мировой рынок и укрепления системы их послепродажного обслуживания.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в сентябре допустил возможность ребрендинга Sukhoi Superjet 100 — в частности, на «российское название».