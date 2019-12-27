РУСАДА официально оспорило отстранение России от международных соревнований

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 27 декабря направило во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальное письмо, где выступило против организации отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

После того, как ВАДА получит письмо, организация подаст в международный спортивный арбитраж в Лозанне официальное уведомление о споре.

Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее говорил, что подача апелляции на отстранение России от соревнований не имеет перспектив.