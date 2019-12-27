РПЦ разрешила при крещении давать имена иностранных святых

Синод Русской православной церкви (РПЦ) разрешил родителям крестить детей под «именами святых, почитаемых в любой из », сообщается на сайте Московского патриархата.

Комиссия РПЦ по церковному просвещению и диаконии, выступившая с таким предложением, считает, что детей можно крестить под именем, которое отличается от национального звучания. В качестве примера в комиссии привели имена Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

Синод РПЦ также назвал недопустимым, когда к церковным таинствам не допускают верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей.