«Новая газета» пожаловалась в суд на СК после обыска и допроса журналистки издания Юлии Полухиной

«Новая газета» обратилась в Тверской суд Москвы с жалобой на действия следователей в отношении корреспондента издания Юлии Полухиной. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря газеты Надежду Прусенкову.

«Требуем признать незаконными проведенный у нее дома обыск, а также ее допрос, проведенный без адвокатов, которых к ней так и не пустили», — сказала Прусенкова.

26 декабря в квартире Юлии Полухиной прошел обыск по делу ЧВК «Е.Н.О.Т.», участников которой подозревают в вымогательствах, кражах и разбоях. «Медуза» ранее сообщала, что в организации преступного сообщества обвинили двоих майоров ФСБ.

В Следственном комитете сообщили, что у Полухиной могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела. Сама Полухина говорила «Медузе», что контактировала с ЧВК «Е.Н.О.Т.» исключительно как журналист. После допроса Полухину отпустили в статусе свидетеля.