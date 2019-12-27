Москва потратит на празднование Нового года более 1,7 миллиарда рублей

Власти Москвы, городские парки и подведомственные мэрии организации потратят на празднование Нового года 1,746 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Городские парки потратят на работу катков почти 825 миллионов рублей, в том числе 385 миллионов рублей пойдет на организацию работы катка на ВДНХ.

Траты на оформление города и парков составят 562 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2018 году, когда на это ушло 323 миллиона рублей.

Еще 304 миллиона рублей заложено на концерты, ярмарки и народные гуляния. Треть суммы (108 миллионов рублей) потратят на организацию «Елки мэра» и новогодних представлений в Гостином дворе.

Расходы на фейерверки составят 34,8 миллиона рублей, на подарки — еще 20 миллионов рублей.