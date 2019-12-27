Фонд Катерины Тихоновой занялся разработкой программного обеспечения

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (работает при МГУ под брендом «Иннопрактика»), которым руководит предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, стал совладельцем компании-разработчика программного обеспечения. Об этом сообщают «Открытые медиа».

«Иннопрактика» 26 декабря купила 51% в компании «Иннотех», созданной в сентябре 2019 года. Еще 49% «Иннотеха» принадлежит зарегистрированной в Москве компании «Веб-Мост».

Директором «Иннотеха» стал владелец «Веб-Моста», 33-летний Денис Кузнецов. «Веб-Мост» — разработчик «Электронного журнала», это система учета успеваемости для учебных заведений.

В 2018 году выручка «Иннопрактики» составила 488 миллионов рублей, крупнейшим заказчиком фонда была «Роснефть». В 2019-м фонд получил заказ на 120 миллионов рублей от «Росатома».

Источники Reuters и Bloomberg называли Катерину Тихонову дочерью президента РФ Владимира Путина. Официально эту информацию не подтверждали и не опровергали.