Журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили после допроса по делу ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Журналистку Юлию Полухину отпустили из СК после допроса по делу о создании банды в ФСБ. Сейчас она находится дома. Об этом сообщает «Новая газета».

Утром 26 декабря к Полухиной пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. После этого журналистку увезли в неизвестном направлении. Позднее СК сообщил, что Полухину забрали на допрос, после которого ее отпустят.

Обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела против ЧВК «Е.Н.О.Т.», участников которой подозревают в вымогательствах, кражах и разбоях. Предполагается, что организаторами преступного сообщества были два московских майора ФСБ.

Полухина первой сообщила об арестах участников ЧВК «Е.Н.О.Т.». После задержания журналистки СК заявил, что в ее доме могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела. Сама Полухина ранее объяснила корреспонденту «Медузы», что контактировала с ЧВК «Е.Н.О.Т.» исключительно как журналист.

По информации «Медузы» и «Коммерсанта», обыск в рамках дела ЧВК «Е.Н.О.Т.» 26 декабря также прошел у академика РАН . Его советник Андрей Молокоедов проходит обвиняемым по делу.

Ранее «Коммерсант» писал, что, по данным следствия, Андрей Молокоедов познакомился с лидером ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романом Теленкевичем через некую журналистку федерального издания.