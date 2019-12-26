В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус. Два человека погибли, 15 пострадали

В Становлянском районе Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Становлянского района, в результате аварии два человека погибли и 15 пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, автобус следовал из Москвы в Тбилиси. Как сообщает РЕН ТВ, в нем находились 18 человек.