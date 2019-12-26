Производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они считают, что подзаконные акты не получится подготовить в срок

«Для разработки актов необходимо глубоко проанализировать сложные и глобальные процессы производства технически сложных товаров, исследовать рынок российского ПО, потребительские предпочтения и прочие факторы, которые должны лечь в основу регулирования. У нас есть основания полагать, что ФАС на сегодняшний день не обладает в полной степени всей указанной информацией, в связи с чем месячный срок нам представляется недостаточным», — говорится в обращении РАТЭК.

Коммерсант