Производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они считают, что подзаконные акты не получится подготовить в срок
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство продлить срок разработки подзаконных актов к закону об обязательной предустановке российского софта, сообщает «Коммерсант».
Сейчас на составление подзаконных актов отведен месяц, производители просят продлить его до полугода.
«Для разработки актов необходимо глубоко проанализировать сложные и глобальные процессы производства технически сложных товаров, исследовать рынок российского ПО, потребительские предпочтения и прочие факторы, которые должны лечь в основу регулирования. У нас есть основания полагать, что ФАС на сегодняшний день не обладает в полной степени всей указанной информацией, в связи с чем месячный срок нам представляется недостаточным», — говорится в обращении РАТЭК.