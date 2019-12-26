Организаторы фестиваля Burning Man решили отсудить у властей США миллионы долларов «несправедливых сборов»

Организаторы фестиваля Burning Man через суд потребовали от Бюро по управлению земельными ресурсами США миллионы долларов компенсации за сборы на проведение мероприятия. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о выплатах властям США в счет затрат на работу полиции и других служб, работающих на фестивале. Кроме того, организаторы Burning Man должны отдавать три процента от продаж билетов.

Бюро в 2012 году потребовало с компании Black Rock City, которая занимается организацией фестиваля, 1,4 миллиона долларов. В последующие годы сумма росла, достигнув в 2019-м 2,9 миллиона долларов.

По словам адвокатов Black Rock City, за последние три года сборы Бюро выросли на 291%.

Burning Man проходит ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Кроме музыки, на фестиваль привозят современное искусство. В последний день фестиваля на Burning Man сжигают огромную деревянную фигуру человека.