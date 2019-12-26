На главу района в Воронежской области совершено покушение. Он попал в реанимацию после взрыва

Обновление. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил травмы в результате покушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля, произошел взрыв, утверждает источник «Интерфакса». Сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к машине. Как пишет Mash, Фролова в больницу увезла женщина, оказавшаяся рядом с местом взрыва.

Глава района находится в реанимации, ему сделали операцию, утверждает телеграм-канал Life Shot. Состояние Фролова оценивается как тяжелое, пишет Baza. У чиновника серьезно пострадали ноги. При этом в районной администрации сообщили РИА Новости, что «пострадавший в больнице, угрозы жизни нет». Заместитель губернатора области Виталий Шабалатов сказал, что Фролов находится в стабильном состоянии.

Сейчас машину Фролова осматривают саперы. Предполагается, что там может находиться еще одно взрывное устройство.

Николаю Фролову 43 года, он возглавляет администрацию Рамонского района с февраля 2018 года.