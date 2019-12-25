Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.

В законе прописано, что правительство Украины может на время отменить запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Украина перестала покупать российскую электроэнергию в 2015 году. Поставки возобновились осенью 2019 года, после того, как Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Источник РБК объяснял это решение нехваткой угля для украинских ТЭС.

В июле 2019 года на Украине запустили новую модель рынка электроэнергии. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми. Реформа рынка электроэнергии была условием программы сотрудничества с Евросоюзом и Международным валютным фондом.