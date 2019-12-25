В Красноярском крае при жесткой посадке вертолета пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Двое человек госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.

Вертолет авиакомпании «КрасАвиа» при взлете в аэропорту Байкит в Эвенкийском районе попал в снежный вихрь и опрокинулся на бок. Как сообщили в региональном МЧС, на борту находился 21 человек, в том числе трое членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.