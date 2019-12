Умерла автор музыкальной темы из сериала «Друзья» Алли Уиллис

В США умерла композитор и автор песен Алли Уиллис. Ей было 72 года.

Уиллис наиболее известна как одна из авторов композиции «Iʼll Be There for You» группы The Rembrandts. Эта композиция использовалась в качестве заставки к сериалу «Друзья».

Уиллис также писала песни для таких групп как Pet Shop Boys, Earth, Wind & Fire, The Pointer Sisters. Она — обладательница двух «Грэмми» за саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллс» и за мюзикл «The Color Purple».