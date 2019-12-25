Суд посмертно реабилитировал православную диссидентку Татьяну Щипкову спустя 40 лет после приговора

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, вынесенный в 1980 году в отношении православной диссидентки Татьяны Щипковой, и признал за ней права на реабилитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

С предложением пересмотреть дело, по которому проходила Щипкова, выступила Генпрокуратура РФ.

Татьяна Щипкова преподавала на факультете иностранных языков в Смоленском педагогическом институте. 8 января 1980 года 49-летнюю Щипкову осудили на три года колонии по обвинению в хулиганстве.

В Русской православной церкви ранее заявляли, что Щипкова «была репрессирована за свои религиозные убеждения». Во время своих лекций по латыни, отмечали в синодальном отделе РПЦ, она читала отрывки из Евангелия, а также рассказывала об античной культуре и христианстве.

Татьяна Щипкова умерла 11 июля 2009 года.