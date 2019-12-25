Сбербанк и АФК «Система» стали совладельцами производителя гжельского фарфора
Структуры Сбербанка и АФК «Система» стали совладельцами управляющей компании (УК) «Гжель», которой принадлежит завод по производству гжельского фарфора.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы Сбербанка и АФК «Система», обе компании купили по 37,5% акций УК «Гжель». Еще 25% принадлежит бизнесмену, сооснователю обувной компании «Эконика» Александру Кочерову.
РБК отмечает, что для Сбербанка и АФК «Система» покупка долей в УК «Гжель» стала первой инвестицией в народные промыслы.
«Вхождение в капитал УК „Гжель“ — это пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России. Проект обладает существенным потенциалом развития за счет модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического трафика», — сообщил управляющий партнер АФК «Система» Сергей Егоров.
Гжель — ручная роспись керамических изделий синим красителем. Настоящим гжельским фарфором считаются изделия, изготовленные в регионе под названием «Гжельский куст». Он находится в Раменском районе Подмосковья и включает в себя 27 деревень и сел.
Управляющая компания «Гжель» владеет заводом «Объединение Гжель» в Раменском районе. Предприятие называет себя крупнейшим и старейшим производителем гжели в России. Александр Кочеров получил предприятие в 2008 году за долги. После этого завод прошел процедуру банкротства.