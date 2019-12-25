Сбербанк и АФК «Система» стали совладельцами производителя гжельского фарфора

Структуры Сбербанка и АФК «Система» стали совладельцами управляющей компании (УК) «Гжель», которой принадлежит завод по производству гжельского фарфора.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы Сбербанка и АФК «Система», обе компании купили по 37,5% акций УК «Гжель». Еще 25% принадлежит бизнесмену, сооснователю обувной компании «Эконика» Александру Кочерову.

РБК отмечает, что для Сбербанка и АФК «Система» покупка долей в УК «Гжель» стала первой инвестицией в народные промыслы.

Гжель — ручная роспись керамических изделий синим красителем. Настоящим гжельским фарфором считаются изделия, изготовленные в регионе под названием «Гжельский куст». Он находится в Раменском районе Подмосковья и включает в себя 27 деревень и сел.

Управляющая компания «Гжель» владеет заводом «Объединение Гжель» в Раменском районе. Предприятие называет себя крупнейшим и старейшим производителем гжели в России. Александр Кочеров получил предприятие в 2008 году за долги. После этого завод прошел процедуру банкротства.