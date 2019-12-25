«Оставьте меня в покое, идиотов созвездие». Михаил Гуцериев ответил на сообщения об уголовном преследовании

Бизнесмен Михаил Гуцериев отверг информацию об уголовном деле и вызове на допрос, передает РБК.

«Нет никакого [уголовного] преследования, кто это придумал. Никуда меня не вызывал никто. Оставьте меня в покое, идиотов созвездие, в интернете пишут, что хочешь, как хочешь, что только не пишут в интернете», — сказал Гуцериев корреспонденту издания.

Миллиардер 25 декабря пришел в Кремль на встречу президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. РБК отмечает, что это первое появление Гуцериева на публичном мероприятии с момента сообщений об уголовном деле и обыске в его доме.

Про обыск у Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний 18 декабря сообщил Mash. Источник «Ведомостей» утверждал, что речь идет о контрабанде нефти в Европу в интересах АО «Фортеинвест», которым руководит Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева. Также Mash сообщал, что Гуцериева в качестве свидетеля допросили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Forbes оценивает его состояние в 3,7 миллиарда долларов, в августе журнал пятый год подряд назвал семью Гуцериевых самой богатой в России.