Михаил Гуцериев заявил, что Forbes извинился за статью о триллионном долге компаний его семьи. В журнале это отрицают

Бизнесмен Михаил Гуцериев заявил, что представители журнала Forbes извинились перед ним за статью о триллионном долге компаний его семьи. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

«Я с ними не ссорился. Они написали неправду и потом извинились. С ними что договариваться? Они написали, я им ответил. Они пришли договариваться, просить прощения», — заявил Гуцериев.

В свою очередь директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман заявил, что «никаких извинений редакция не приносила».

«Ранее Forbes и „Сафмар“ было подписано досудебное соглашение о снятии всех разногласий по данному вопросу. Его суть раскрыть не могу, так как сторонами был подписан договор о неразглашении», — сказал Озман.

В октябре журнал Forbes выпустил статью о том, что долг компаний, принадлежащих бизнесмену Михаилу Гуцериеву и его родственникам, приблизился к триллиону рублей.

Группу «Сафмар» Михаила Гуцериева заявила, что материал — «откровенная ложь и дискредитация» и что Forbes «выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Журнал подал в суд, требуя опровергнуть это заявление.

В декабре Гуцериев и «Сафмар» подали ответный иск к Forbes с требованием удалить статью о триллионном долге компаний семьи Гуцериева. Спор закончился досудебным соглашением, стороны отозвали иски друг к другу.