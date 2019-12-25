Большинство одиннадцатиклассников выбрали темой итогового сочинения «Надежду и отчаяние»

Тематическое направление «Надежда и отчаяние» для итогового сочинения выбрали 39% одиннадцатиклассников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Всего в 2019 году сочинение написали 674 тысячи учеников 11-х классов. Из них еще 24% выбрали тему «Добро и зло», 23% — «Он и она». Самой непопулярной стала тема «Война и мир», ее выбрали 2% выпускников.

Испытание проходило 4 декабря. С работой справились 98% школьников, 2% получили незачет.

Итоговое сочинение — обязательное условие для допуска к Единому госэкзамену, кроме того, хорошо написанная работа дает дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Общие тематические направления для сочинений выбирают на федеральном уровне, а конкретные формулировки школьники узнают непосредственно перед испытанием. Формулировки при этом меняются по часовым поясам. «Такой подход призван исключить „зазубривание“ готового текста и уравнять шансы школьников из всех регионов», поясняет «Интерфакс».