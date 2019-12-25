BMW отзовет в России 19 тысяч автомобилей из-за проблем с системой крепления детских кресел
Российское представительство немецкого автоконцерна BMW отзовет в России 19 087 автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.
Причиной стали проблемы с системой крепления детских кресел.
Отзыву подлежат автомобили BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданные в России с сентября 2017 года.
Производитель проинформирует владельцев машин, которые подпадают под отзыв, с помощью писем или телефонных звонков. Владельцев попросят приехать в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.
Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно.