BMW отзовет в России 19 тысяч автомобилей из-за проблем с системой крепления детских кресел

Российское представительство немецкого автоконцерна BMW отзовет в России 19 087 автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной стали проблемы с системой крепления детских кресел.

Отзыву подлежат автомобили BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданные в России с сентября 2017 года.

Производитель проинформирует владельцев машин, которые подпадают под отзыв, с помощью писем или телефонных звонков. Владельцев попросят приехать в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.