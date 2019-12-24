Валерий Фадеев назвал фантазиями исключение Екатерины Винокуровой из СПЧ после вопроса Путину

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев опроверг сообщения о конфликте с членом Совета, журналисткой Екатериной Винокуровой, который, по ее словам, возник после встречи СПЧ с Путиным.

«Что касается вопроса про Беслан, он и предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», — сказал Фадеев «Газете.ру».

Говоря о том, обсуждают ли в СПЧ исключение Винокуровой из совета, Фадеев заметил, что «это фантазии, не знаю чьи». Отвечать на вопрос, кричал ли он на журналистку, глава СПЧ не стал, посоветовав почитать комментарии других членов совета.

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сказал «Открытым медиа», что на заседании с Путиным, о котором говорила Винокурова, он не был, но уверен, что Фадеев не мог накричать на журналистку. «Он не такой, наорать — совершенно нет», — отметил Точенов.

Винокурова в свою очередь сказала, что «никакого регламента встреч с президентом нет». «Для меня работа в СПЧ — это про помощь людям. Каждый день. Я не понимаю, зачем надо это бюрократизировать», — написала она в своем телеграм-канале.

Винокурова в интервью «Дождю» рассказала, что Фадееву не понравился вопрос про Беслан, который она задала Путину 10 декабря. По словам журналистки, глава СПЧ обвинил ее в том, что она «похитила полчаса времени президента». «Он позволил себе на меня орать», — утверждает Винокурова. Она также не исключила, что ей придется уйти из СПЧ.

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