Колокольцев уволил организаторов полицейских учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился уволить организаторов полицейских учений с привлечением школьников в татарстанском селе Новотроицкое. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина предупредили о неполном служебном соответствии.

Учения по разгону митинга прошли в Новотроицком 20 декабря, участников акции изображали девятиклассники местной школы. Их созвали на школьный двор и велели идти на силовиков, толкать их и бить по щитам.

В региональном МВД утверждают, что нарушителей порядка изображали полицейские, а перед учениями школьникам рассказали о мерах безопасности. По словам одного из старшеклассников, о характере учений их не предупреждали, сообщив, что в школе пройдет мероприятие по профориентации.