Бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию 27 июля
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Фомина задержали утром 24 декабря. На него был составлен протокол по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
Сергей Фомин был последним фигурантом «московского дела», которого обвиняли по статье о массовых беспорядках. По версии следствия, он направлял действия других участников акции протеста 27 июля. Фомин добровольно сдался полиции в августе. В декабре его дело закрыли.
В начале декабря протоколы о нарушении правил проведения митинга за участие в акции 27 июля составили на двух других бывших фигурантов «московского дела» — Даниила Конона и Сергея Абаничева. Суд назначил им по 15 суток ареста и освободил от наказания, засчитав пребывание в СИЗО.