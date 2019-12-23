«Радио Свобода» рассказало о связи хакеров Evil Corp с вором в законе Япончиком

Россияне, которых власти США назвали хакерами из группировки Evil Corp, связаны с окружением вора в законе (Вячеслав Иваньков), выяснило «Радио Свобода».

Предполагаемый лидер Evil Corp Максим Якубец в 2017 году женился на Алене Бендерской. Как писала «Медуза», полная тезка Алены Эдуардовны Бендерской — совладелец нескольких фирм, связанных с бывшим спецназовцем ФСБ Эдуардом Бендерским.

«Радио Свобода» указывает также, что совладелец двух компаний Бендерской — Отари Леонидович Садов. Это, по предположению издания, сын «авторитетного бизнесмена» Лёни Ассирийского — племянника Япончика.

Источник «Радио Свобода», знакомый с расследованием дела Evil Corp в США, утверждает, что Якубец привлекал к работе группировки некоего вора в законе. Издание уточняет, что не нашло стопроцентных подтверждений слов источника.

«Медуза» подробно рассказывала o связях Evil Corp с ФСБ и российскими чиновниками. Об обвинениях, выдвинутых США и Великобританией в адрес предполагаемых членов хакерской группировки, можно прочитать здесь.