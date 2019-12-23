Обвинение запросило для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова три с половиной года колонии. Во время последнего слова он зачитал рэп

Гособвинение запросило для обвиняемого по «московскому делу» Самариддина Раджабова три с половиной года колонии. Об этом сообщила корреспондент «Медузы» из зала суда.

В своем последнем слове Раджабов отметил, что, посадив его и других фигурантов «московского дела», власти не решат проблемы, которые заставляют людей выходить на улицы.

Также во время последнего слова Раджабов зачитал рэп о «московском деле». Запись его выступления выложила «Новая газета».

Самариддин Раджабов находится под арестом со 2 августа 2019 года. Его обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти на акции протеста 27 июля. По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудника Росгвардии. Обвиняемый не признает вину.

Раджабов называет себя рэпером. На судебном заседании в октябре он попытался зачитать рэп о своем уголовном деле, но тогда его прервала судья. Позднее рэпер Оксимирон, который присутствовал на заседании, выпустил песню о фигурантах «московского дела» с сэмплами голоса Раджабова.