Убийство бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили не имеет отношения к Чечне. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, передает агентство «Грозный-информ».

«Они сами убили, когда стал не нужен. Это их внутренние разборки, нас это не касается. Он у нас не живет давно. По-моему, он гражданин Грузии, а не наш гражданин. Он террорист, преступник. Если его убили, то на одного террориста меньше стало. Если мы причастны, пусть докажут. Не на словах, а на деле», — сказал Кадыров.

Этнический чеченец из Грузии, полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине в августе 2019 года. По подозрению в убийстве задержали человека с паспортом на имя Вадима Соколова.

В немецкой прокуратуре считают, что убийство организовали «по поручению государственных органов РФ». The Insider, Bellingcat и Der Spiegel писали, что за преступлением могут стоять ФСБ, ГРУ или органы безопасности Рамзана Кадырова.

Власти Германии выслали двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили. В ответ Россия выслала двух немецких дипломатов. Владимир Путин заявил, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро.