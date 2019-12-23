Адвокат: обвиняемого в угрозах судье по делу Павла Устинова освободят из СИЗО

Следственный комитет переквалифицировал действия Алексея Вересова, обвиняемого в угрозах московскому судье Алексею Криворучко, который председательствовал на процессе над Павлом Устиновым. Об этом сообщил в телеграм-канале Максим Пашков.

С Вересова сняли обвинения по статье о публичных призывах к экстремизму, оставив обвинения в угрозах судье.

Адвокат рассказал «МБХ медиа», что вынесено постановление об изменении меры пресечения Вересова. «Сегодня до полуночи его выпустят [из СИЗО под подписку о невыезде]», — рассказал Пашков.

Алексей Криворучко приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы в рамках «московского дела». После общественной кампании в поддержку Устинова Мосгорсуд заменил актеру реальный срок на год лишения свободы условно. Затем в Мосгорсуде заявили, что Криворучко столкнулся с травлей в СМИ и в соцсетях.

Алексей Вересов — один из троих фигурантов дела об угрозах судье Криворучко. Помимо него по делу проходят Евгений Ерзунов и Сергей Половец, они признали вину.