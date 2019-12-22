Лавров: санкции США не помешают достроить «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Россия ответит на санкции США против газопроводов и , но сделает это не в ущерб своим интересам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в в программе «Большая игра» на Первом канале.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — цитирует слова Лаврова ТАСС.

Министр выразил мнение, что санкции не помешают введению газопроводов в эксплуатацию. «Я убежден, что „Северный поток — 2“, как и „Турецкий поток“, состоится. „Турецкий поток“ будет запущен буквально через 2-3 недели», — сказал Лавров.

Санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» предусмотрены в новом оборонном бюджете США, который американский президент Дональд Трамп подписал 21 декабря.

После введения санкций трубоукладчик «Северного потока — 2», швейцарская Allseas, приостановила работы на газопроводе.

В Еврокомиссии заявили, что не одобряют санкции, которые затрагивают интересы легально работающих компаний Евросоюза. Правительство Германии назвало санкции США вмешательством во внутриевропейские дела.