Суд в Италии постановил выдать топ-менеджера «дочки» «Ростеха» властям США

Суд в Италии постановил экстрадировать в США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Об этом сообщает ТАСС.

Защита россиянина может обжаловать решение в течение 15 дней.

США, по запросу которых Коршунова задержали в Неаполе в сентябре 2019-го, обвиняют его в краже коммерческих секретов американской GE Aviation. Экстрадиции топ-менеджера также добивается Россия из-за дела о мошенничестве и хищениях. Сам Коршунов согласился, чтобы его выдали России.