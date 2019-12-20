Националиста Демушкина исключили из экстремистов

Националиста исключили из списка предполагаемых террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поиск в соответствующем разделе на сайте ведомства действительно не выдает совпадений по запросу «Демушкин».

«Данный список — это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений, человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Я находился в нем долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом», — сказал националист «Интерфаксу».

Он добавил, что из перечня его убрали после обращения в Росфинмониторинг.

В 2017 году Демушкин получил два с половиной года колонии по делу об экстремизме, в феврале 2019-го он вышел досрочно. Дело заводили из-за двух фотографий с «Русского марша» 2014 года, которые Демушкин выложил во «ВКонтакте».

Для включения в список предполагаемых экстремистов и террористов Росфинмониторингу не требуется решения суда, достаточно уголовного дела. У попавших в перечень блокируют счета и карты. По данным «Интерфакса», к концу 2019 года в списке значатся девять тысяч россиян.