Любовь Соболь пожаловалась в СК на Евгения Пригожина. Она просит привлечь его к ответственности за ложный донос

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, выдвигавшая свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму, просит Следственный комитет привлечь к отвественности бизнесмена и Игоря Мангушева, предполагаемого бывшего сотрудника «фабрики троллей», за «заведомо ложный донос».

Заявление в ГСУ СК по Москве, рассказала Соболь «МБХ медиа», было подано 20 декабря. «Именно они [Пригожин и Мангушев] являлись организаторами нападений на моих сборщиков подписей, а также противодействия мне во время летней избирательной компании», — заявила Соболь. Пригожин, считает юрист ФБК, был заказчиком развернутой против нее кампании.

15 декабря «Новая газета» опубликовала расследование о провокациях в отношении Любови Соболь во время ее предвыборной кампании в Мосгордуму. Издание, в частности, показало расписки предполагаемых участников провокаций. В одной из таких расписок фигурировал Мангушев, получивший 300 тысяч рублей на «комплекс мероприятий „Любовь“». Провокации сопровождались публикациями в СМИ, предположительно связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, пишет «Новая». Например, о якобы обнаруженном полицией «цехе по рисовке подписей за Соболь».

Избирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за недопустимого количества брака в подписях избирателей. Отказ в регистрации Соболь и других независимых кандидатов стал причиной массовых акций протеста, проходивших в Москве летом 2019 года. Большинство таких акций были несогласованными, их участников привлекали к административной отвественности, а некоторые стали фигурантами «московского» уголовного дела.