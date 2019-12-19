Верховный суд отказался возвращать коллекционерам картину Брюллова «Христос во гробе»

Верховный суд РФ удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры и отказался возвращать коллекционерам Александру и Ирине Певзнер картину художника Карла Брюллова «Христос во гробе». Об этом сообщает РАПСИ.

Представитель Генпрокуратуры сообщила, что в документах, представленных в Русский музей, владельцами названы Людмила и Петр Беляковы — тесть и теща Александра Певзнера.

Адвокат коллекционера Максим Крупский, в свою очередь, утверждает, что, по заявлению Беляковой, ни она, ни ее покойный супруг не были собственникам картины. Адвокат пообещал обжаловать решение суда.

Картина «Христос во гробе» была конфискована у Александра Певзнера в 2003 году, когда он вез ее из Финляндии в Россию на экспертизу. Против него завели дело о контрабанде культурных ценностей из-за того, что он не задекларировал картину. Полотно изъяли и передали на хранение в Государственный Русский музей.

В 2013 году дело о контрабанде было прекращено. В 2017-м Конституционный суд подтвердил, что картина «не подлежит конфискации» после прекращения дела. Верховный суд, в свою очередь, отменил решение о конфискации, отправив дело на пересмотр. В 2018 году стало известно, что Минкульт РФ, несмотря на решения судов, отказывается возвращать картину.

Александр и Ирина Певзнер подали жалобу в Европейский суд по правам человека.