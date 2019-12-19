По делу Baring Vostok задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

По делу Baring Vostok задержали бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Обновлено: В Baring Vostok «Интерфаксу» подтвердили, что Цакунов задержан. «Его задержание ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах», — сказали в пресс-службе фонда.

Следствие обратится в суд за избранием меры Цакунову пресечения 20 декабря. По данным РБК, у Цакунова 19 декабря прошел обыск, его допрашивали в качестве свидетеля.

Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного». Финансовую организацию признали потерпевшей стороной в деле на руководителей инвестиционного фонда.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви обвиняют в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Дело завели после заявления миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова.

По данным следствия, компания Калви «Первое коллекторское бюро» взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей. Расплатиться по кредиту Калви якобы захотел акциями компании IFTG, сказав руководству «Восточного», что бумаги стоят три миллиарда рублей. Следствие полагает, что реальная стоимость акций — 600 тысяч рублей, и Калви знал об этом.