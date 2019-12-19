Минприроды предложило ввести скидки за раздельный сбор мусора

Министерство природы РФ внесло в правительство предложение снизить платежи за вывоз мусора за раздельный сбор отходов, сообщают «Ведомости». Поправки о введении раздельного сбора и снижении платы для тех, кто его применяет, находятся на согласовании, сказал представитель Минприроды.

Министерство также предложило брать плату за мусор не по нормативу, а по количеству вывезенных контейнеров.

Госдума при рассмотрении поправок, приравнивающих сжигание мусора к утилизации, приняла постановление, в котором предлагается стимулировать деньгами граждан, которые сортируют отходы.

Некоторые регионы уже предлагают скидки за раздельный сбор мусора. Так, в 2020 году в Московской области жителям частных домов и коттеджных поселков начнут давать скидку в 20% от платежа.

Бывший руководитель оператора по обращению с отходами, имя которого не приводится, сказал «Ведомостям», что денежное стимулирование вряд ли побудит людей сортировать мусор. По его словам, когда в одном городе Саратовской области предложили за раздельный сбор снизить платежи со 120 до 50 рублей, жители сказали, что за 70 рублей «копаться в мусоре не будут».