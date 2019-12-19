Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

Леонид Слуцкий назначен главным тренером казанского «Рубина» сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт заключен сроком на пять лет, его финансовые детали не раскрываются.

48-летний Слуцкий до последнего времени тренировал голландский «Витесс», а до того — английский «Халл». Он был единственным российским тренером, возглавлявшим клубы ведущих европейских стран.

Наибольшие успехи Слуцкого связаны с ЦСКА, с которым за семь сезонов тренер выиграл три чемпионата России.