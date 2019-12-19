Крупнейшие производители предупредили о сокращении выпуска шампанского в России

Крупнейшие производители игристого вина в России, компании «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» считают, что производство шампанского в стране может резко сократиться из-за принятого . Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководство компаний.

Закон ударит по производителям, поскольку в России не хватает собственного виноматериала, считает гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. На его компанию в 2018 году пришлось 25% всего импорта виноматериалов в Россию, на «Абрау-Дюрсо» — 19%.

У «Абрау-Дюрсо» около 60% продукции производят из импортного виноматериала, у «Игристых вин» — почти 100%. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов считает, что компания сможет продавать продукцию как «виноградосодержащие напитки» с большой надписью на этикетке «Не является вином». «Кто купит такое „вино“?» — говорит Титов.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает, что производство игристого вина сократится в два-три раза из-за запрета зарубежных виноматериалов.

Соавтор закона Геннадий Онищенко при этом уточнил, что принятый документ не запрещает производство вина из виноматериала. По его словам, в стране не хватает своего винограда, поэтому у производителей будет не «вино России», а вино, изготовленное в России из импортного виноматериала.

На компании «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» приходится почти 50% всего производства игристого вина в России.