В Перу на два дня закрыли все рестораны McDonaldʼs в знак траура по двум сотрудникам. Они погибли от удара током на работе

В Перу на два дня закрыли все рестораны быстрого питания McDonaldʼs. Сообщение об этом 17 декабря было размещено в официальном твиттере перуанского McDonaldʼs.

Как пишет The Guardian, рестораны решили закрыть в знак траура по 19-летней Александре Поррес и 18-летнему Габриэлю Кампосу — сотрудникам заведения McDonaldʼs в Лиме, погибшим 15 декабря. Поррес ударило электрическим током, когда она мыла автомат с прохладительными напитками. Кампос, с которым они раньше встречались, попытался помочь девушке, но тоже получил удар током.

По словам матери Поррес, дочь жаловалась, что ей приходится убирать в ресторане, не соблюдая технику безопасности (в частности, у нее не было резиновых перчаток и обуви). 17 декабря возле заведений McDonaldʼs в Лиме прошли протесты, в которых приняли участие в основном молодые люди. Протестующие выступили против низких зарплат, а также плохих стандартов охраны труда.

Руководство McDonaldʼs в Перу заявило о расследовании обстоятельств гибели Поррес и Кампоса. Причины инцидента также изучает Государственное агентство по охране труда Перу. Если оно найдет нарушения в работе McDonaldʼs, сети грозит штраф в 189 тысяч солей (около 56 тысяч долларов).

Сетью McDonaldʼs в Перу управляет компания Arcos Dorados. Ей также принадлежат права на управление заведениями McDonaldʼs в других странах Латинской Америки.