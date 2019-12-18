Россия задержала пять японских рыболовецких шхун

Пограничная служба России задержала пять рыболовецких судов из Японии, сообщает телеканал NHK.

Шхуны, прибывшие из префектуры Хоккайдо, занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между двумя странами. Суда отправлены для досмотра на остров Кунашир Курильской гряды, суверенитет России над которой оспаривает Япония.

По данным властей префектуры, причиной задержания судов стали несоответствия между сведениями об улове в бортовых журналах и фактическим уловом на борту шхун.

МИД Японии уже потребовал от российской стороны скорейшего освобождения рыбаков.