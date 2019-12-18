Роспотребнадзор предложил создать банк эталонных образцов питьевой воды
Роспотребнадзор предложил ввести государственную регистрацию всех видов питьевой воды в упаковке и создать для этого банк эталонных (стандартных) образцов воды. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Минсельхоз. В Роспотребнадзоре подтвердили отправку письма.
Ведомство выработало свои предложения по итогам проверки рынка минеральной воды, которая проходила в 2018-2019 годах. В рамках проверки было исследовано 24 тысячи проб воды. Выяснилось, что 1,5% из них не соответствуют стандартам.
Ранее Роспотребнадзор предлагал ввести обязательную маркировку минеральной воды для борьбы с контрафактом.
[После завершения проверки] Роспотребнадзор, помимо введения обязательной маркировки, предложил еще ряд мер. Одна из них — ввести государственную регистрацию всех видов воды в упаковке и предусмотреть, чтобы был эталонный образец воды из этого источника. Для этого должен быть создан банк эталонных (стандартных) образцов, а также единый реестр производителей воды.
В июле 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что 25%-30% питьевой воды, которая продается в России, является подделкой. Центр развития перспективных технологий оценивает долю некачественной бутилированной воды в 33%.
Сейчас государственная регистрация обязательна только для отдельных категорий питьевой воды: воды для детского питания, а также природной минеральной, лечебно-столовой и лечебной минеральной воды.