Посольство Израиля заявило о задержании в Домодедово более 40 граждан этой страны

В московском аэропорту Домодедово задержаны около 40 израильтян, объявило посольство Израиля в России. Причины задержания пока неизвестны, сообщили «Интерфаксу» в посольстве.

«Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», — добавили представители дипмиссии.

Израильские СМИ пишут, что в московском аэропорту в среду были задержаны 46 израильтян. После проверок, длившихся в некоторых случаях до шести часов, сообщает The Jerusalem Post, большинству задержанных все же был разрешен въезд в Россию.

В свою очередь в посольстве России в Израиле, куда «Интерфакс» обратился с просьбой прокомментировать информацию о задержаниях израильтян в Домодедово, напомнили, что с начала 2019 года более 5,5 тысяч россиян столкнулись с отказом во въезде в Израиль.

Израильские СМИ предполагают, что задержания израильтян для дополнительных проверок в московских аэропортах может быть связано с . Министерство иностранных дел Израиля наличие подобной связи отрицает.